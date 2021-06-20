NI: США могут заморозить решение о вступлении Украины в НАТО из-за России

Соединенные Штаты могут приостановить рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс из-за угрозы сближения России и Китая, считает американский журнал National Interest.

По мнению издания, США не хотят укрепления российско-китайского сотрудничества и готовы идти на компромиссы, чтобы не допустить попадания России в «объятия» Китая.

«Это может произойти только в том случае, если России будут предложены условия, отвечающие ее национальным интересам, в том числе замораживание рассмотрения вопроса о членстве Украины в ЕС и НАТО», — отмечает автор материала.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. В ходе переговоров Байден предложил Путину подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая. Впоследствии китайское издание Global Times сочло унизительным для россиян заявление Байдена о том, что Пекин оказывает давление на Москву.