Министр обороны ФРГ прокомментировала неонацистскую вечеринку в Литве

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала неонацистскую вечеринку солдат Бундесвера (германских вооруженных сил) в Литве, в результате которой один из солдат стал жертвой изнасилования, сообщает издание RND.

«Мы слышим о сексуальных посягательствах и систематических издевательствах, мы слышим об антисемитских высказываниях в песнях нацистской эпохи. Это особо опасные преступления, они будут расследоваться по всем правилам, вплоть до увольнения из Бундесвера», — заявила Крамп-Карренбауэр на выступлении перед младшими офицерами в офицерской школе в Гамбурге.

По ее словам, четверо провинившихся солдат были отозваны из Литвы.

«Я обращаюсь ко всем вам: внимательно смотрите, будьте последовательны, ничего не упускайте и ничего не скрывайте», — попросила Крамп-Карренбауэр германских военнослужащих.

Инцидент произошел в литовском городе Рукла, в четверг, 17 июня. Один из взводов 92-го учебного танкового гренадерского батальона Бундесвера в рамках «восстановительных мероприятий» устроили вечеринку, на которой они исполняли анти-семитские и нацистские песни.

В 2019 году в Дрездене ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения идей неонацизма среди населения.