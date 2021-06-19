Зеленский заявил об усилении ВСУ в 572 раза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны выросли в 572 раза и за счет этого стали еще сильнее. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – отметил политик.

Таким образом президент Украины поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.

Ранее Зеленский внес в Раду предложения по усилению армии. Глава государства предложил создать Силы территориальной обороны, увеличив численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. В МИД России считают такое решение «вскармливанием милитаристского режима» в центре Европы.