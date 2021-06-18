Российские корабли и авиация провели учения в Тихом океане

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота совместно с авиацией отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«С привлечением самолётов и вертолётов морской авиации флота проверялась надёжность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчёты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — говорится в сообщении ведомства.

Также боевые корабли отработали поиск субмарин условного противника. Сообщается, что для этого были задействованы штатные корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ с фрегата «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и трех корветов флота.

Масштабные учения в Тихом океане стартовали 10 июня. Ранее Минобороны опубликовало кадры масштабных учений Тихоокеанского флота.