Российские корабли и авиация провели учения в Тихом океане
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота совместно с авиацией отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«С привлечением самолётов и вертолётов морской авиации флота проверялась надёжность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчёты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», — говорится в сообщении ведомства.
Также боевые корабли отработали поиск субмарин условного противника. Сообщается, что для этого были задействованы штатные корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ с фрегата «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и трех корветов флота.
Масштабные учения в Тихом океане стартовали 10 июня. Ранее Минобороны опубликовало кадры масштабных учений Тихоокеанского флота.