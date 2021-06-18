В Минобороны заявили, что никогда не разрешат использовать импортные смартфоны в частях

Минобороны не позволит использования сотовых телефонов иностранного производства на территориях своих воинских частей. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем министерства генерал-майор Александр Осадчук, которого цитирует ТАСС.

«Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части. Мы прекрасно понимаем, что это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза. Мы на это, к сожалению, никогда не пойдем», — заявил Осадчук.

Он подчеркнул, что в военном ведомстве есть очень серьезные ограничения, связанные с информационной безопасностью.

Ранее сообщалось, что для российских военных планируется создать отечественные смартфоны и цифровую экосистему.