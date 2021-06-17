Захарова ответила на заявления НАТО стихами Лермонтова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила заявления прошедшего саммита НАТО о растущих угрозах со стороны Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каждый раз читаешь эти документы НАТО, саммитов НАТО и все время приходят на ум великие строки: «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой». Вот мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением», — сказала она.

Она отметила, что альянс стремится к глобальной роли и готовится к соперничеству с Китаем, чьи стремления были названы участниками саммита «вызовом для Евроатлантики».

Однако подобные заявления об угрозах и вызовах, считает Захарова, звучат из года в год. При этом часть прогнозов не подтверждается, а некоторые угрозы приходят «с других направлений и связаны с другими проблемами».

Ранее Пекин также призвал альянс прекратить строить теории о «китайской угрозе», назвав их клеветой, продолжением менталитета холодной войны и психологией блоковой политики.

Саммит НАТО состоялся 14 июня в Брюсселе. На встрече обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия и Китай, а также борьба с изменением климата.