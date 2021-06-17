СМИ сообщили о ДТП с участием автомобиля британских военных в Эстонии

Трое человек госпитализированы в Эстонии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля британской армии, который выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

По данным портала, авария с участием внедорожника Land Rover британских вооруженных сил и грузового автомобиля Mercedes-Benz с прицепом произошла в Ярваском уезде на шоссе Пярну — Раквере — Сымеру.

«В результате столкновения Land Rover, несколько раз перевернувшись, вылетел в кювет. В ДТП пострадали оба водителя, а также находившийся во внедорожнике пассажир, они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее эстонская полиция высадила из поезда и задержала шестерых пьяных британских солдат в 30 км от российской границы около города Йыгева за хулиганское агрессивное поведение.