Минобороны подключит все военкоматы к интернету

Все российские военные комиссариаты будут подключены как к интернету, так и к защищенной внутренней сети интранет, сообщил заместитель главы Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук в беседе с ТАСС.

По его словам, подключение военкоматов к сети позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», — добавил Осадчук.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране запускается программа по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора. Он выразил надежду на то, что на реализацию программы потребуется не больше одного года.