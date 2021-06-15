Истребители трех стран сопроводили российские ракетоносцы над Балтикой
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Дании, Италии и Швеции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Российские ракетоносцы выполнили плановый полет, который продлился около восьми часов.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Балтийского флота», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на отдельных участках их сопровождали F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.
Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Воздушная цель, приближающаяся к российским границам, была замечена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27 был поднят в воздух, чтобы опознать цель и не допустить нарушения границ России.