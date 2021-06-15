Минобороны опубликовало кадры масштабных учений Тихоокеанского флота

Министерство обороны России опубликовало кадры масштабных учений Тихоокеанского флота, которые проходят в центральной части Тихого океана. Соответствующее видео опубликовано на странице оборонного ведомства на YouTube.

В ведомстве рассказали, что в рамках данных мероприятий отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. В частности, отрабатываются задачи противолодочного охранения кораблей и судов обеспечения, а также поиск и слежение за подводными лодками условного противника с применением палубных вертолетов Ка-27.

Организация взаимодействия между разнородными силами флота осуществляется непосредственно с корабля управления «Маршал Крылов».

Корабли и суда Тихоокеанского флота 13 июня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны ТОФ. В общей сложности к учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения.

Маневры проводятся в центральной части Тихого океана, руководит ими непосредственно командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В Минобороны заявили, что в ходе учений корабли совместно с авиацией отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.