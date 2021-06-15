Более 80% россиян верят в способность армии защитить их от военной угрозы

Большинство россиян (86%) верят в способность армии защитить страну от военной угрозы. Об этом следует из результатов опроса, проведенного «Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения» (ВЦИОМ).

По данным организации, из этого числа 49% уверены, что вооруженные силы смогут противостоять реальной военной угрозе со стороны других стран, а 35% считают, что, скорее смогут. 11% опрошенных не согласны с этим утверждением.

Опрос проводился 29 мая 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью путем случайной выборки стационарных и мобильных номеров.

Полученные данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее результаты социологического исследования ВЦИОМ показали, что о Дне России знают практически три четверти населения страны, а именно 73%.