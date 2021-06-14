НАТО утверждает, что их система ПРО не направлена против России

Система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России, говорится в заявлении саммита НАТО.

«Система ПРО НАТО не направлена против России и не подорвет ее систему стратегического сдерживания. Она предназначена для защиты от потенциальных угроз, исходящих из-за пределов евроатлантического региона. Мы много раз объясняли России, что система ПРО не способна противостоять российским стратегическим ядерным средствам сдерживания, и что нет намерения переделывать эту систему, чтобы иметь такую возможность в будущем», — говорится в документе.

В альянсе выразили мнение, что заявления России «с угрозами сделать членов альянса своей мишенью из-за системы ПРО НАТО неприемлемы и контрпродуктивны». В организации также заверили, что НАТО открыто для обсуждения системы ПРО с российской стороной в случае взаимного согласия сторон.

Ранее НАТО заявило, что их концепция не направлена против России.