Украинский эксперт пригрозил России макетом ракетного комплекса

Украинский политический эксперт Тарас Загородний в авторской колонке для издания «Главред» заявил, что России стоит опасаться находящегося в разработке ракетного комплекса «Сапсан».

«У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, есть ракетный комплекс «Сапсан», который является аналогом «Искандера», — пишет Загородний.

По мнению политолога, эта ракетная система способна нанести удар по центральной части России за семь-десять минут. Загородний утверждает, что Соединенные Штаты дали Украине полную свободу действий в отношении разработки и постановки на вооружение ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия.

Также Загородний утверждает, что для Украины не будет сложным построить свой аналог «Железного купола» — израильской системы противоракетной обороны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» начал разрабатываться в 2006 году. В 2013 году минобороны Украины прекратило финансировать этот проект. В 2018 году на параде по случаю Дня независимости Украины был показан макет «Сапсана».

Ранее Пентагон заявил об ускорении развертывания гиперзвукового оружия.