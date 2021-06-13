В Германии назвали причины провала военной кампании Третьего рейха против СССР

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Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии, 1944 год Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии, 1944 год
Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии, 1944 год
РИА «Новости»

Немецкий журналист Йоханн Альтхаус на страницах газеты Die Welt рассказал об ошибке, которая привела к поражению нацистской Германии в войне с СССР.

По его мнению, руководство рейха неверно интерпретировало быстрые победы вермахта в Европе. Захват Польши, Норвегии, Франции и Югославии заставил Германию поверить в то, что блицкриг возможен и в Советском Союзе.

«Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру», — пишет Альтхаус.

Это мнение быстро обрело популярность в стране, в том числе благодаря пропагандистским фильмам. Автор статьи упоминает картину «Победа на Западе», которая вышла на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. По словам Альтхауса, этот фильм оказал колоссальное воздействие на зрителей.

«Едва ли кто-нибудь из посмотревших «Победу на Западе» смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников. Именно убежденность в этом стала одной из причин катастрофы похода на восток», — считает журналист.

Окончательное решение о нападении на Советскую Россию было принято нацистской Германией еще за полгода до начала боевых действий. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву №21 — документ, в котором излагался план немецкого военного вторжения на территорию СССР. Операция получила кодовое название ««Барбаросса», в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.