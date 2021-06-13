В Германии назвали причины провала военной кампании Третьего рейха против СССР

Немецкий журналист Йоханн Альтхаус на страницах газеты Die Welt рассказал об ошибке, которая привела к поражению нацистской Германии в войне с СССР.

По его мнению, руководство рейха неверно интерпретировало быстрые победы вермахта в Европе. Захват Польши, Норвегии, Франции и Югославии заставил Германию поверить в то, что блицкриг возможен и в Советском Союзе.

«Вожди рейха были уверены, что обладают единственно верным рецептом для ведения блицкрига по всему миру», — пишет Альтхаус.

Это мнение быстро обрело популярность в стране, в том числе благодаря пропагандистским фильмам. Автор статьи упоминает картину «Победа на Западе», которая вышла на экраны немецких кинотеатров в феврале 1941 года. По словам Альтхауса, этот фильм оказал колоссальное воздействие на зрителей.

«Едва ли кто-нибудь из посмотревших «Победу на Западе» смог не проникнуться мыслью, что благодаря стратегии молниеносной войны вермахт способен одолеть всех мыслимых и немыслимых противников. Именно убежденность в этом стала одной из причин катастрофы похода на восток», — считает журналист.

Окончательное решение о нападении на Советскую Россию было принято нацистской Германией еще за полгода до начала боевых действий. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву №21 — документ, в котором излагался план немецкого военного вторжения на территорию СССР. Операция получила кодовое название ««Барбаросса», в честь императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.