Тихоокеанский флот достиг места проведения учений

Корабли и суда Тихоокеанского флота России вышли в море для проведения учений и завершили развертывание, сообщает ТАСС.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — рассказал командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

В рамках начавшихся учений, корабли и суда ТОФ отработают управление боевыми группами разнородных кораблей на значительном удалении от баз, а также слежение и условное уничтожение подводных лодок вероятного противника.

«К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», — рассказали в Министерстве обороны.

Учения проводятся в центральной части Тихого океана, руководит ими непосредственно командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

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