ВСУ отрицает убийство пятерых военнослужащих ЛНР

Вооруженные силы Украины отрицают свое участие в убийстве пятерых военнослужащих Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщает штаб оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» ВСУ в Facebook.

«По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, который находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство», — заявили украинские военные.

Руководство подразделения также заявило, что ОТГ «Север» соблюдает режим прекращения огня.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил власти Украины в организации диверсии, в результате которой погибли пятеро военнослужащих.