В Сирии боевики стягивают силы к населенным пунктам

В Сирии незаконные вооруженные объединения перебрасывают боевиков и бронетехнику к населенным пунктам Саан и Мадждалия, которые находятся в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

«Незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб», — сказал Кулить.

Также отмечается, что увеличилось число обстрелов, которые производят боевики террористических группировок.

Ранее бронеавтомобиль с российскими военными подорвался в сирийской провинции Хасеке, один человек погиб, еще трое пострадали. Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции, автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.