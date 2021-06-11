СМИ: НАТО готова «броситься» на Россию в случае войны с США

Военный эксперт Крис Осборн в статье в The National Interest написал, что если США внезапно окажутся втянутыми в массовую полномасштабную войну с Россией на европейском континенте, лидеры Пентагона, вероятно, попытаются немедленно задействовать весь арсенал возможностей НАТО.

В качестве примера автор описывает взаимодействие истребителя F-35 ВВС Польши с американским эсминцем. Самолет встречается с кораблями ВМФ России в Балтийском море, отправляет координаты эсминцу, который идет в атаку и стреляет по российским кораблям ракетами. Такую тактику рассматривают Пентагон и его союзники.

Подобные операция должны будут использовать все преимущества новых сетевых технологий, искусственного интеллекта и компьютерной автоматизации, чтобы обеспечить рассредоточенную, но хорошо вооруженную информационную связь союзников для идентификации целей, ведения огня дальнобойного оружия и обмена конфиденциальными данными в условиях повышенной опасности, отметил автор.

Пентагон также планирует расширять программу по обмену данными, включив в нее союзников по НАТО — главными задачами станут объединение систем коммуникации и уменьшения задержки передачи данных.

Источник: https://runews24.ru/politics/11/06/2021/d3a916e0b5f9c2d9b9111a138f86ada3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новости онлайн: http://runews24.ru/

Крис Осборн — редактор отдела защиты национальных интересов. Раньше он работал в Пентагоне высококвалифицированным экспертом в канцелярии помощника министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения и технологий.

Ранее сообщалось, что страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. В частности, американская сторона и альянс намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой якобы нарушают Россия и Китай.