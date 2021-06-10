Минобороны РФ проводит масштабные учения в Тихом океане

Масштабные учения Тихоокеанского флота начались в центральной части океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», — рассказали в военном ведомстве.

Также в учениях принимают участие большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения.

Кроме того, в подготовительной операции задействованы около 20 летательных аппаратов среди которых противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

В рамках учения будут отработаны задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, организация взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и кораблями условного противника.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот провел учения с авиацией на фоне захода британского корабля.