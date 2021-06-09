Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии

Бронеавтомобиль в российскими военными подорвался в сирийской провинции Хасеке, один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции, автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

«Один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в Минобороны.

Ранее бронетранспортер российской военной полиции был обстрелян в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. Ответственность за нападение на российских военнослужащих взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам».