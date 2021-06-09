Стрельба произошла на военной базе США в Техасе

Стрельба произошла на объединенной авиабазе Военно-воздушных сил США Сан-Антонио в Техасе, сообщается на странице базы в Twitter.

«Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио — Лэкленд», — говорится в публикации.

Всему персоналу базы приказано незамедлительно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Позже военные сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В апреле текущего года стрельба с участием моряков американских Военно-морских сил произошла на военной базе «Форт Детрик» в Мэриленде. В результате произошедшего пострадали два человека, сам стрелявший был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.