В НАТО отметили низкий уровень готовности украинских военных на совместных учениях

Специалисты НАТО отметили низкий уровень готовности подразделений Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования Альянса. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В рамках проводимых в Житомирской области военных учений «Silver Saber-2021» была проведена контрольная проверка группы из 50 военнослужащих ССО, во время которой выявлено несовершенное знание боевых уставов, тактических знаков и других административных составляющих деятельности Североатлантического альянса, а также слабое владение иностранными языками, в частности английским.

Отмечается также, что канадские инструкторы, направленные на Украину, к своей деятельности отнеслись халатно.

Кроме того, в рядах украинской армии отмечен высокий отток подготовленных «по стандартам НАТО» военнослужащих, а приходящие им на смену молодые специалисты снова требуют обучения.

Ранее в Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что на Украине неверно поняли слова американского президента Джо Байдена об идее принятия страны в НАТО. Изначально Киев по итогам телефонного разговора лидеров двух стран опубликовал пресс-релиз, в котором Байден якобы отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в НАТО. Однако выяснилось, что американский президент не говорил ничего подобного.

Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что самую большую ошибку НАТО допустил, что когда стал молчать по вопросу вступления украинского государства в Альянс.