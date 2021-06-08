Юрист объяснил, почему в Черемушкинском военкомате не было компьютеров

Правозащитник, директор фонда «Правовая миссия» Алексей Табалов прокомментировал «Газете.Ru» появление в СМИ видео, на котором министр обороны России Сергей Шойгу отчитывает сотрудников Черемушкинского военкомата за отсутствие компьютеров.

По словам специалиста, в российских военкоматах действует режим секретности, в связи с которым предполагается полный запрет на использование любой техники в помещениях военкоматов.

«Минобороны требует соблюдение режима секретности, запрещая и сотрудникам, и призывникам даже проносить в военкомат телефоны. Мы выиграли много судов, требуя призывникам разрешить фотографировать личные дела, а военкоматы эти запреты мотивировали приказом Минобороны о соблюдении режимов секретности. Сейчас это продолжается. Сотрудники военных комиссариатов действительно вынуждены обходиться без какой-то техники именно из-за этого несоразмерного требования секретности, все на бумаге: там до сих несгораемые шкафы, карточки», — объяснил Табалов.

С другой стороны, как рассказал эксперт, Минобороны требует следовать передовым техническим решениям: устанавливать компьютеры и необходимую коммуникационную аппаратуру.

«Конечно, можно и блюсти режим секретности, и при этом установить те же компьютеры и электронную почту, было бы желание. Главное, что у Минобороны деньги на это есть, ресурсы есть — было бы желание и соблюдение баланса интересов. Может быть, сейчас что-то сдвинется с мертвой точки», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее в сети распространилась видеозапись внезапной проверки одного из московских военкоматов главой Минобороны России.

На записи видно, как глава ведомства проходит по коридорам и заходит в разные кабинеты. В одной из комнат Шойгу отчитывает сотрудников военкомата за отсутствие компьютеров для связи с другими военкоматами.