Германская армия вывозит из Афганистана излишки своего пива

Армия ФРГ, чей воинский контингент выводится из Афганистана, заявила об успешном решении необычного логистического вопроса — вывозе излишков пива, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны Германии Кристину Рутси.

На военной базе германской армии «Мармал», которая находится в городе Мазари-Шариф, скопились значительные излишки пива, вина и других видов алкоголя, которые находились в употреблении германского воинского контингента. Согласно уставу, солдаты имели право на ежедневное употребление двух банок пива или эквивалентного количества другого легкого алкоголя.

Однако, незадолго до начала вывода войск, был введен запрет на употребление алкоголя в связи с повышением уровня безопасности. На базе осталось около 22 600 литров пива в примерно 60 000 банках. Так как в Афганистане повсеместно действуют религиозные запреты на употребление алкоголя, продать любое количество пива или вина у германского командования не получится.

Вывезти алкоголь подрядилась гражданская частная фирма, которая планирует завершить работу до того, как германские солдаты будут окончательно выведены из Афганистана.

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