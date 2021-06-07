Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН) предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Он также регламентирует проведение таких полетов. ДОН был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

По состоянию на 2020 год соглашение подписали 33 государства. При этом в мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января также объявил о выходе из договора.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации России на заседании в среду, 2 июня, единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. В МИД России подтвердили, что Вашингтон, в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, оповестил Москву о том, что не станет возвращаться в ДОН.