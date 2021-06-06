Турция не видит угрозы для НАТО в покупке российских С-400

Закупленные Анкарой у России зенитные ракетные системы С-400 не представляют угрозы для безопасности Североатлантического альянса, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своей статье для французского издания L'opinion.

«Ракеты С-400 не представляют опасности для безопасности НАТО. Турция полна решимости рассмотреть вопрос об С-400 на реалистичной основе и в рамках конструктивного диалога», — заверил глава турецкого МИДа.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.

В апреле текущего года Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции против Анкары за покупку российских ЗРС.