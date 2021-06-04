Серия взрывов произошла на военном предприятии в Сербии
Серия взрывов произошла в ночь на 4 июня на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.
Отмечается, что первые взрывы раздались на складе боеприпасов.
«Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах», — сказал мэр города Милун Тодорович.
Склады находятся в 800 метрах от ворот предприятия. Жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов, у некоторых зданий потрескались стекла. В течение трех часов дорога около предприятия была заблокирована, к утру полиция разрешила проезд по всем улицам, кроме ведущей к фабрике.
По словам главы МВД Сербии Александра Вулина, все сотрудники, работавшие в третью смену на «Слободе», были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
Пожар еще полностью не потушен.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в офисном здании в Гамбурге.