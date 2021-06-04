National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

Вооруженные силы Украины не оснащены вооружением или комплексами, которые могли бы справиться со сложной российской противоракетной обороной. Об этом пишет журналист Марк Эпископос в статье для журнала The National Interest.

По его словам, находящиеся в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, поскольку ЗРК может поражать воздушные цели на расстоянии 400 км.

Кроме того аналитик отметил истребители Су-35С, которые в считанные секунду могут уничтожить украинские боевые самолеты, кроме того они способны нанести высокоточные удары по главным объектам военной и политической инфраструктуры Украины ракетами класса «воздух-земля» и управляемыми бомбами.

Эпископос уверен, что украинских боевых танков Т-84 «Оплот» слишком мало в количественном эквиваленте для противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Он также напомнил, что у российской стороны есть самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», примечательные своей скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.

По словам журналиста, Украины будет испытывать трудности в случае противостояние с Россией, однако, по его мнению, любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.

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