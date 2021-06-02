Британский фотограф заявил в ООН, что ни разу не видел российских солдат в Донбассе

Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший ситуацию в Донбассе, рассказал, что за все время конфликта на востоке Украины ни разу не видел там российских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«На западе твердят одно и то же — русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было», — сказал О'Брайен, выступая в среду на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Мероприятие носит название «Обстоятельства «майдана» и его последствия для Донбасса».

Фотограф отметил, что «никто из западных СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит», в частности о том, что дома мирных жителей подвергаются артиллерийским обстрелам, а гражданские «находятся в перекрестье прицелов снайперов». По его словам, происходящее «возмутительно», и он планирует вернуться на восток Украины, чтобы поднимать эту проблему.

О'Брайен, получивший профессию фотожурналиста на родине, несколько раз посещал Донбасс и активно выступает в поддержку ЛНР и ДНР. Он делал репортажи в Одессе, бывал в Славянске, Краматорске и Мариуполе.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснил, как Донбассу помогают деньги украинских олигархов, например Петра Порошенко и Игоря Коломойского. По его словам, Украина, которая с 2018 года считает Россию агрессором, платит последней деньги.