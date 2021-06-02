В Кремле прокомментировали планы Судана пересмотреть соглашение по военной базе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Судана пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.

«Мы видели эти заявления. Вы знаете, что мы по дипканалам с Суданом в постоянном контакте, будем с этим вопросом разбираться», — сказал Песков.

Ранее глава штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что договоренность между республикой и Россией о создании базы российского Военно-морского флота на побережье Красного моря уже находится в процессе пересмотра. Глава штаба суданских сил пояснил, что это решение связано с наличием в договоренности «вредных» для Хартума положений.

В декабре 2020 года Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране. В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.