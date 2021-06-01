США вывели треть своего военного контингента из Афганистана

США вывели из Афганистана уже треть своего военного контингента. Об этом на своем сайте объявило Центральное командование Соединенных Штатов.

Согласно оценкам командования, американские военные завершили «от 30 до 44% всего процесса вывода».

Как уточняется в заявлении, из исламского государства (организация запрещена в России) вывезли порядка 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны направили 13 тыс. единиц оборудования для утилизации. Кроме того, командование указало, что американские военнослужащие передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз в разных провинциях.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом США Джо Байденом срок 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.