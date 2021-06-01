Лукашенко рассказал, что Россия поставит Белоруссии современное вооружение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения, выступая на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Его слова приводит издание «Беларусь сегодня».

«Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом президент страны рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи [с президентом России Владимиром Путиным]. По словам Александра Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения», — отмечает издание.

На каких условиях это будет сделано, не уточняется.

Лукашенко обратил внимание, что «никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло».

Он подчеркнул, что сделано это будет лишь в случае обострения военной обстановки, в частности, активизации сил НАТО.

Президент отметил, что «на Западе эти мерзавцы» не имеют права упрекать Белоруссию в наличии военных баз России, или любой другой страны.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 мая провели переговоры в Сочи. Лидеры обсудили второй транш кредита Минску, новые рейсы для «Белавиа» с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через Белоруссию, а также совместную борьбу с пандемией.