Крупнейшая военная база США в Афганистане будет передана афганским силам безопасности

Самая крупная военная база США в Афганистане будет передана афганским силам безопасности. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя американских вооруженных сил.

Отмечается, что речь идет о базе Баграм. Она расположена вблизи одноименного населенного пункта Баграм, в провинции Парван в 47 км к северу от Кабула. Баграм имеет собственную взлетно-посадочную полосу длиной 3 тыс. метров.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан за 14 месяцев. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом Джозефом Байденом срок 11 сентября.