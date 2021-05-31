Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Воздушная цель, приближающаяся к российским границам, была замечена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27 был поднят в воздух, чтобы опознать цель и не допустить нарушения границ России.

Цель была идентифицирована как американский бомбардировщик В-52Н, Су-27 сопроводил самолет США над акваторией Балтийского моря.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — заявили в Минобороны.

Российские истребители регулярно поднимаются для сопровождения иностранных самолетов вблизи границ России. Так, 26 мая истребитель МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. До этого, 19 мая, Су-27 вылетал для сопровождения над Балтикой стратегического бомбардировщика В-52Н США.