В Турции сочли недопустимыми призывы не использовать купленные у России ЗРК С-400

Турция считает недопустимыми требования со стороны других стран не использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, купленные у России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканал TRT.

«С-400 будут находиться под нашим контролем на 100%. Мы направляли [в Россию] наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран «не использовать» [С-400]», — заявил Чавушоглу.

В июле 2019 года, из-за покупки у России ЗРК С-400, в отношениях между Турцией и США наступил кризис. В апреле Соединенные Штаты ввели против Турции санкции. Ограничения коснулись главы Агентства по оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и ряда других госслужащих военной сферы. Вашингтон считает, что «российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО и угрожают безопасности технологий Альянса».