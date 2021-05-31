Шойгу заявил, что России в ответ на действия НАТО сформирует новые соединения

В ответ на действия НАТО на западном стратегическом направлении Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей. Об этом заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, в указанном регионе продолжает расти военная угроза — страны Североатлантического альянса во главе с США наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Шойгу отметил, что действия этих стран разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия.

«Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал Шойгу, добавив, что в ЗВО поступит современное вооружение и военная техника — до двух тысяч единиц оружия в 2021 году.

17 мая военные учения НАТО начались в Эстонии, в них задействовали около 7 тыс. солдат и офицеров — из Эстонии, США, Франции, Великобритании, Дании, Италии, Польши. Командующий авангардом НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон уточнил, что учения связаны с «российской угрозой».