В Германии привели доказательства существования военного альянса России и Китая

Россия и Китай создали военный альянс, что вытеснить США с мировой арены, заявил немецкий политолог Йоахим Краузе в статье для газеты Die Welt.

По мнению эксперта, регулярные поставки в Китай новейших типов оружия и совместные учения РФ и КНР говорят о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью». Краузе напомнил, что Россия поставила в Пекин ЗРК С-400 и истребитель Су-35, а также принимает участие в создании китайской системы ПРО.

Помимо этого, как пишет Краузе, после того, как Москва в апреле увеличила количество войск у границ Украины, Пекин усилил давление на Тайвань. По мнению немецкого политолога, это было сигналом для России о готовности оказать при необходимости военную поддержку.

Создание российско-китайского военного альянса, считает Краузе, мотивировано общими целями Москвы и Пекина — обе страны видят в США своего противника, который развивает сеть военных альянсов.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о том, что великие державы находятся на грани войны, которую нельзя допустить.