В Минпромторге заявили о модернизации Су-57

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что оборонно-промышленный комплекс страны подготавливает модернизацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс», — заявил Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путин».

Присутствующий также на программе вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов отметил, что проведение модернизации Су-57 направлено исключительно на улучшение безопасности России.

«Мы не собираемся кого-то завоевывать», — пояснил Борисов.

Ранее в России началась разработка однодвигательного истребителя пятого поколения.

Истребители пятого поколения Су-57 производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Согласно информации краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения, а до 2028-го – 76 машин. Ранее ВКС уже получили десять Су-57. После того, как истребитель был испытан, было принято решение взять его на вооружение.