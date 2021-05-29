Армения выступила за размещение пограничников РФ на границе с Азербайджаном

Армения поддерживает размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на границе с Азербайджаном. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что армянские власти согласны вывести свои войска из участка Сотк-Хознавар, когда на это согласится Баку.

«После этого на этом участке могут быть размещены российские пограничники, если наши российские партнеры согласны с этой идеей. Можно, чтобы там разместились и российские миротворцы, и наблюдатели из других стран Минской группы», — сказал политик.

Он уточнил, что следующим шагом может стать демаркация и делимитация границ.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.