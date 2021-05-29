Эксперт: развал ядерной триады США угрожает России

Устаревание компонентов и развал американской ядерной триады может привести к развязыванию масштабного конфликта, считает военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для России развал американского ядерного комплекса — этот вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных так и ядерных -— в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия», — заявил Карпов, выступая на военно-научной конференции в Москве.

В своем докладе «Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации», Карпов отметил необходимость быть готовыми к превентивной демонстрации возможностей России.

«При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов», — пояснил Карпов.

По его словам, американские ядерные силы наземного и морского базирования находится в плачевном состоянии.

«Картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3», модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году», — указал он на наземный компонент.

В составе ВМС США находятся 14 подводных лодок с ядерным оружием на борту, но срок их службы составляет несколько десятков лет.

«Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии — 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы — вопрос открытый», — отметил Карпов.

Несмотря на достойное положение воздушного компонента американской атомной мощи, эксперт отмечает слабые возможности министерства энергетики США по серийному производству нового ядерного оружия.

По словам Карпова, американский истеблишмент на исходе срока годности своего ядерного арсенала «будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости».

Ранее Министерство обороны США запросило более $27 млрд на ядерное оружие.