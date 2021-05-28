США предложили Турции замену российским С-400

США предложили Турции альтернативу российским зенитным ракетным системам С-400. Об этом сообщает телеканал CNN TURK со ссылкой на заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они (Турция) точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь», — сказала Шерман.

Он не сообщил, о какой альтернативе идет речь.

Кроме того, Шерман рассказала о переговорах президентов США и Турции Джо Байдена и Тайипа Эрдогана, которые могут состояться 14 июня.

«Президент выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция», — добавила она.

Заместитель госсекретаря США провела накануне в Анкаре переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Это был первый визит представителя администрации Байдена в Турцию на высоком уровне.