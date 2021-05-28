Британия опровергла выдворение своего корабля из вод России

Великобритания опровергла информацию о выдворении корабля HMS Dragon из территориальных вод России в Черном море в 2020 году, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на представителя британского минобороны.

По данным Соединенного королевства, корабль не был участником никакого инцидента в Черном море, он двигался из одного порта в другой самым прямым и безопасным путем, не заходя в российские воды.

«ВМС РФ не препятствовали проходу корабля HMS Dragon. Он прошел без происшествий, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – заявили в британском военном ведомстве.

Ранее первый замглавы Федеральной службы безопасности России Владимир Кулишов сообщил, что в октябре 2020 года британский корабль пересек российскую границу в районе мыса Херсонес, злоупотребив правом мирного прохода через акваторию Черного моря.

При этом капитан судна не реагировал на требования покинуть российские воды, заявляя о плохом приеме сигнала. В результате пограничной службе ФСБ, Военно-морскому флоту и Воздушно-космическим силам России пришлось выдворить корабль.