В ЛНР завели дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики завела уголовное дело в отношении задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Инна Семенова, передает РИА «Новости».

Накануне глава Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе полка «Азов»*

Отмечается, что дело возбудил следственный отдел Генпрокуратуры по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Протасевичу инкриминируется участи в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса ЛНР), использование запрещенных средств и методов ведения войны, в том числе применение оружия массового поражения (ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР), геноцид (ст. 440 УК ЛНР).

Отдельный отряд специального назначения «Азов»* (также известный как полк «Азов») Национальной гвардии Украины признан в России, а также в ЛНР террористической организацией.