Азербайджан заявил о попытке армянских военных перейти границу

Минобороны Азербайджана заявило о попытке армянских военнослужащих перейти границу страны. Об этом сообщается на странице азербайджанского оборонного ведомства в Telegram.

«27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть армянских военнослужащих были обезоружены и взяты в плен. По данным минобороны Азербайджана, эти военные намеревались заминировать пути снабжения.

В Баку также заявили, что утром 27 мая было зафиксировано скопление у границы боевой техники, в частности, танков вооруженных сил Армении.

«В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — указано в сообщении минобороны.

В минобороны Армении подтвердили задержание шестерых военных.

«Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области», — говорится в сообщении армянского военного ведомства.

Армянская сторона подчеркнула, что принимаются необходимые меры по возвращению военных.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

19 мая президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.