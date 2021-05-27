Popular Mechanics рассказал о способе, который может уничтожить Россию из космоса

Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России в том случае, если его установят на борту термоядерной боеголовки W80. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Автор статьи Кайл Мизоками выразил мнение, на одном космолете можно разместить не более трех боеприпасов.

«Единственный способ, при котором применение X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который поможет ему подобраться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его вычислить», — пояснил журналист.

По его словам, X-37B может приблизиться к российскому государству из Южного полушария, вывести из строя обращенные в сторону севера радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более мощный ядерный удар. Мизоками считает, что мини-шаттлу при этом не удастся остаться незамеченным.

«Нет действенного способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и не столкнуться с возмездием, и никакой гипотетический космолет, имеющий ядерное оружие, не сделает это более вероятным», — подчеркнул публицист.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали заявление генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, согласно которому американские космолеты X-37 существуют в двух видах и могут нести до шести ядерных боеголовок.