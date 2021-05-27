Пентагон отказался называть Россию врагом

Американское министерство обороны не называет Россию врагом США и Североатлантического альянса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал C-Span.

«Никто не вешает на Россию ярлык «врага» <...> это не то слово, которое бы мы использовали для описания России», – заявил Кирби.

Таким образом он ответил на вопрос о совместных военных учениях России и Сербии. При этом представитель Пентагона добавил, что не обладает достаточной информацией об учениях, чтобы их комментировать.

«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны между собой обсуждали свои учения и свои двусторонние отношения», — добавил Кирби.

Ранее представитель американского минобороны заявлял, что руководство России при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления данных об их ходе и целях.