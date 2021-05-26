В России началась разработка однодвигательного истребителя пятого поколения

Компания «Сухой» начала разработку первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения, обладающего скоростью выше двух махов и малой радиолокационной заметностью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили в авиаполку Южного военного округа (ЮВО). Кроме того, Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) передаст пять истребителей Вооруженным силам России в 2021 году.

Согласно информации краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения, а до 2028-го – 76 машин. Ранее ВКС уже получили десять Су-57. После того, как истребитель был испытан, было принято решение взять его на вооружение.