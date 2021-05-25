Конгресс США увеличит бюджет на ядерное оружие

Управление конгресса Соединенных Штатов по бюджету выпустило прогноз на ближайшие десять лет, согласно которому ежегодное содержание ядерного арсенала американских вооруженных сил вырастет до $60 млрд, сообщает сайт управления.

Нынешний прогноз бюджета на ядерные силы составлен впервые за два года на срок от 2021 до 2030 года. Из общей суммы, которая с прошлого прогноза (сделанного в 2019-м) выросла с $494 млрд до $634 млрд, две трети суммы потратит департамент обороны США.

Дороже всего американским вооруженным силам обойдутся подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. Рост объемов бюджета на содержание ядерного оружия на 28% обусловлен дорогостоящими программами модернизации американских сил ядерного сдерживания. Среди них — создание нового для США гиперзвукового ракетного вооружения.

Ранее Байден запросил у конгресса США $715 млрд на оборонные расходы.