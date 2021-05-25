Минобороны: авиабаза Хмеймим теперь может принимать любые самолеты

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии перебазировались три дальних бомбардировщика Ту-22м3, в связи с чем Министерство обороны России отметило, что теперь авиабаза способна принимать все самолеты военно-космических сил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — указано в сообщении пресс-службы.

После выполнения задач по освоению воздушного пространства Средиземного моря, бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Способность принимать боевые самолеты любого класса появилась у авиабазы Хмеймим после проведения масштабной реконструкции на второй взлетно-посадочной полосе. Была увеличена длина полосы, а также обновлено светосигнальное и радиотехническое оборудование.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии.