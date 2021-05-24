Заслуженный военный летчик СССР назвал «удивительным» поведение пилота Ryanair

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Маршрут самолета авиакомпании Ryanair над Белоруссией (коллаж) Маршрут самолета авиакомпании Ryanair над Белоруссией (коллаж)
Маршрут самолета авиакомпании Ryanair над Белоруссией (коллаж)
flightradar24.com/GlobalLookPress

Действия пилота самолета Ryanair, выполнявшего 23 мая рейс Афины — Вильнюс и совершившего экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска по требованию белорусских диспетчеров, вызывают удивление, заявил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба войск противовоздушной обороны, заслуженный военный летчик СССР Игорь Мальцев.

«В этой ситуации более чем удивительно поведение командира воздушного судна Ryaniar», — сказал генерал-полковник авиации.

По его словам, пилот мог проигнорировать требования как летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии, поднятого в небо для сопровождения рейса, так и наземных служб.

Игорь Мальцев поясняет, что это ему позволял сделать тот факт, что самолет выполнял рейс по заявке, в строго отведенное для этого время и на установленном эшелоне и курсе. Разобраться с наличием предполагаемой взрывчаткой на борту могли уже в Вильнюсе, до аэропорта которого оставалось несколько минут полета, считает эксперт.

«И что бы в этом случае сделал пилот белорусского МиГ-29, если бы командир самолета Ryanair отказался выполнять его требования? Да ровным счетом ничего. Это пассажирский самолет, не RC-135 и не P-8 «Посейдон», он не нарушал воздушное пространство Белоруссии, летел по установленному международному коридору», — сказал Мальцев, добавив, что по гражданским и транспортным воздушным судам открывать огонь истребителям-перехватчикам категорически запрещается.

Собеседник «Газеты.Ru» уточнил, что даже если предположить, что истребитель выполнял атаку, то пилот Ryanair не мог видеть ее, поскольку атака осуществляется с задней полусферы.

Cамолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел накануне в Минске. Сообщалось о возможном минировании, но впоследствии эта информация не подтвердилась. В самолете находился объявленный Белоруссией в межгосударственный розыск основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич. Позже в аэропорту после проверки документов его задержали.